الصحة العالمية: لا يمكن تحديد موعد معين لانتهاء فيروس كورونا (فيديو)

قالت رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، إنه لا يمكن تحديد موعد معين لانتهاء فيروس كورونا في العالم خاصة خلال موسم الشتاء الذي ينتشر فيه أغلب الأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا.





وأضافت "رنا" في لقائها عبر تطبيق زوم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن الفيروسات تتحول مع الوقت ومن الممكن أن يضعف أو يقوى وهذا ما نأمله مع الفيروس أن يضعف.





وأشارت إلى أن هناك دراسات تتم على المتعافين من الفيروس والذي أثبتت أن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم تصل إلى 8 شهور وعند بعض المتعافين أقل وفي حالات أخرى قد تزيد، موضحة أنه يتم متابعة انتشار السلالة الجديدة في كل دول المنطقة ولم تعلن سوى ثلاث دول من منطقة الشرق الأوسط عن ظهور هذه السلالة الجديدة وهذا من خلال القيام بالفحوصات الخاصة بالتسلسل الجينومي.



