لابورتا يعلق على مصير ميسي في حال فوزه برئاسة برشلونة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشف خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة الإسباني أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيستمر في صفوف النادي الكتالوني في حالة فوزه برئاسة في الانتخابات.

وأشارت إذاعة  كادينا سير الإسبانية إلى أن عقد ميسي ينتهي مع برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي وأنه لم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن وبالتالي سيكون البرغوث الأرجنتيني هو أول ملف واختبار حقيقي للرئيس القادم لبرشلونة.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسبانية: "لا أفكر في إمكانية أن يكون لميسي قرار آخر غير الاستمرار، أعرف أنه يشعر بالراحة في برشلونة، ويرغب في البقاء".

وأضاف: "أعتقد أن لدي ميزة نسبية عن باقي المرشحين الآخرين بسبب العلاقة التي تربطني بميسي".
وتابع: "إنه يعلم أن كل ما قلته قد أوفيت به وهو يريد العودة إلى تحقيق الانتصارات والبطولات مرة آخرى".
وأردف قائلًا: "أهم شيء بالنسبة له ليس المال وأنا لدي القدرة على تقديم عقدًا جديدًا يشعره بالراحة".
واستطرد قائلًا: "لقد حققت العديد من النجاحات في ولايتي السابقة، فأنا فخور جدًا بالاحتفاظ بميسي على الرغم من العروض المذهلة التي قُدمت لنا".

وواصل: "كان هناك عرض من إنتر ميلان لميسي بقيمة أعلى من الشرط الجزائي في عقده وقتها وهو ما كان سيضعف أي رئيس آخر إلا أننا رفضنا التفريط فيه".

وعن تشافي هيرنانديز وتوليه تدريب الفريق، علق لابورتا قائلًا: "الآن هو يدرب في قطر، يومًا ما سيكون مدربًا لبرشلونة لكن في مشروعي لم أقل أسماء، لا أعتقد أنه شيء يناسب الكيان".

وعن إمكانية عودة نيمار، اختتم لابورتا تصريحاته قائلًا: "سبق وقلت إنني لن أتحدث عن أسماء خلال حملتي الانتخابية، الحديث عن لاعب يجعل سعره يرتفع ولن أدخل هذه اللعبة".

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