وزيرة التضامن: التعاقد على 3.5 مليون خط تليفون لأسر تكافل وكرامة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، إن الوزارة معنية بالكثير من الملفات التي تخص المواطنين، وفي هذا اطار الحرص على تلبية طلبات المواطنين بشكل سريع، تعمل الوزارة على ميكنة الخدمات من خلال استخدام التكنولوجيا بشكل عام.

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، ان الوزارة في تواصل مع شركة الاتصالات المصرية لتوفير شريحة تليفون للأسرة خاصة بتكافل وكرامة، لتسهيل التواصل مع هذه الأسر سواء لتقديم شكاوي او التعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأشارت إلى أن هذه الشريحة تساعد على التأكد بأن الباحثين الميدانين الذين ترسلهم الوزارة يقومون بعملهم بالشكل الحقيقي، وقياس اتجاهات الرس العام، مشيرة إلى أن الوزارة تعاقدت على 3.5 مليون خط لهذه الأسر.

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