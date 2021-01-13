موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في كاس السوبر الإسباني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يلتقي فريق ريال مدريد، مع نظيره أتليتك بلباو، غدا الخميس 14 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور النصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وستقام المباراة بين ريال مدريد وأتليتك بلباو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تعادل ريال مدريد في الجولة الماضية مع منافسه أوساسونا، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.

يذكر أن ريال مدريد هو بطل النسخة الماضية من مسابقة السوبر الإسباني بعد الفوز على حساب أتليتكو مدريد عن طريق ركلات الجزاء.

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