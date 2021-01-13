ننشر توصيات لجنة تسويق السياحة الثقافية بشأن تداعيات أزمة كورونا على القطاع بالأقصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
اختتمت اليوم الأربعاء لجنة تسويق السياحة الثقافية تجتماعها المنعقد بمحافظة الأقصر، لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي بالمحافظة، وذلك بحضور رؤساء الشركات السياحية ومديري الفنادق وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار.

وصرح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، بأ الاجتماع انتهى بعدة توصيات منها، "التنسيق الدائم مع الشركات السياحية العاملة بالسياحة الثقافية والاتفاق مع مديرى الفنادق على ضرورة الحفاظ على الأقصر كمقصد سياحى متميز اثريا وسياحيا، وتقديم خدمة متميزة، ومتابعة مبادرات الدولة الخاصة بدعم المنشآت الفندقية والتواصل مع وزيرا السياحة والمالية لتجاوز العقبات أمام الفنادق.

وفى ختام التوصيات وجهت اللجنة الشكر لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لما قام به من اصلاحات للبنية التحتية وخاصة المناطق الآثرية وقطاع السياحة،مما كان له اثر ايجابى فى تسهيل تنفيذ البرامج السياحية، كما أوصت اللجنة بضرورة الأستفادة القصوى من الأنتهاء من طريق الكباش كأحد المعالم التاريخية الغير مسبوقة مما يساهم فى جذب أعداد كبيرة من السياح.

وكان قد شارك السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبوالعزايم فى أفتتاح الأجتماع بالأمس مؤكدًا على تهيئة كافة السبل وتذليل كافة العقبات لاستعادة الحركة السياحية لعافيتها في ظل تلك الظروف الاستثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا.

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