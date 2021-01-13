"علشان متعرفش تتجوز غيري".. سائق توك توك يشوه وجه فتاة بأوسيم

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شوه سائق توك توك، وجه فتاة، لرفضها الزواج منه بمركز أوسيم، شمالي محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة.



وورد إخطارًا للعميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة من الرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بتلقيه إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى فتاة مصابة بجروح في الوجه.



وانتقلت قوة أمنية، والاستماع إلى أقوال الفتاة المصابة اتهمت سائق توك توك بالتسبب في إصابتها بآلة حادة بسبب رفضها الزواج منه.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها مبررا ذلك لرفضها الزواج منه "علشان متعرفش تتجوز غيري".



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيق.