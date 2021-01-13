القبض على سائق تحرش بفتاة في المنيا

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ألقت إدارة البحث الجنائي في المنيا، اليوم، القبض علي سائق سيارة أجره، بعد إتهامه بالتحرش بفتاه، داخل العربة، أثناء توجهها لمركز مغاغة بشمال المحافظة قادمة من مركز بني مزار المجاور.



وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود بلاغ من فتاة في العقد الثاني من عمرها، يفيد بتعرضها إلي التحرش من سائق ميكروباص "أجرة" أثناء استقلالها العربة، وأنه يعمل بخط سير "مغاغة -بني مزار"، وعندما تصدت له بالصراخ تركها في منتصف الطريق وفر هاربًا.



كلف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، الرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث بني مزار، بالتحري حول الظروف والملابسات، وبتقنين وتكثيف التحريات تبين أن السائق مقيم بإحدي القري التابعة أداريا لمركز مغاغة، وتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.





