وزيرة التضامن: إعداد برامج للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل لمن أتموا البرنامج العلاجى

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
آيات عامر
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، انه سيتم إعداد برامج للتأهيل والدعم النفسي لمن أتموا البرنامج العلاجى وكذلك تدريبهم على المهن الحرفية والمهنية التى يحتاجها سوق العمل،لضمهم ضمن مبادرة " بداية جديدة "لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعىُ فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع. 

جاء ذلك خلال إستقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات،وذلك نتيجة تنفيذ العديد من البرامج  التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحى الأسمرات للتوعية من أضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانا للمرضى،فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

ووجهت الوزيرة الشكر للكوادر التطوعية من أبناء حى الأسمرات ممن تم تدريبهم علي رسائل الوقاية تحت إشراف متخصصين من صندوق مكافحة الادمان ومشاركتهم فى تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر لمعرفتهم بآليات طرق الاكتشاف المبكر للتعاطى،كما حثت الوزيرة من أتموا البرنامج العلاجى بالاستمرار فى الإستفادة من برامج الدعم النفسي والتأهيل وبرامج التدريب على المهن الحرفية التى يحتاجها سوق العمل مع توفير كافة سبل الدعم لهم.

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