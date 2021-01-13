الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

يخطط النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد توفيق، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وقام جهاز الكرة بالنادي الأهلي بالتواصل مع أحمد توفيق، من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر، نهاية الموسم الحالي.

حيث ينتهي عقد أحمد توفيق مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، لذا تحرك الأهلي من أجل استغلال ذلك لضمه في ظل احتياج الفريق للتعاقد مع لاعب مميز في مركز الظهير الأيمن.

جدير بالذكر أن أحمد توفيق قد تطور بشكل كبير من الناحية الفنية، وأصبح يتواجد في صفوف منتخب مصر.