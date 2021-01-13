فيفي عبده تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد شائعات نقلها للعناية المركزة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة فيفي عبده على طمأنة جمهورها عن حالتها الصحية بعد انتشار أخبار تفيد بنقلها للرعاية المركزة.

ونشرت فيفي عبده فيديو لها عبر خاصية الإستوري بحسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت :"يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو اه والله العمر مش بعزقة انا برد علي اللي بيقول انا في الانعاش بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك على فكرة".

وتابعت فيفي عبده قولها :"كنت غايبة شوية عشان كنت تعبانة أوي ومش قادرة أرد بس دلوقتي الحمد لله بتحسن وبقيت كويسة وزي الفل وحبيت اطمنكم عليا ، وعايزة أقول ربنا يشفي كل الناس اللي عندها كورونا ويارب ميجيش لحد كورونا و الله يرحم اللي ماتوا بكورونا".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده آثارت قلق متابعيها في الفترة الأخيره بسبب معاناتها من أزمة صحية، حيث تعرضه لدور برد شديد أفقدها القدرة على التحرك.

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