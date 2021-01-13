الصحافة العالمية تبرز مشاركة المخرج المصري علي العربي بمهرجان Sundance

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي

أولت الصحافة العالمية المتخصصة في مجال السينما إهتماما كبيرا بمشاركة الفيلم المصري "كباتن الزعتري"، للمخرج علي العربي في مهرجان Sundance، حيث تصدر الفيلم مواقع أبرز المواقع السينمائية والإخبارية ومنها "hollywood reporter " وlos angeles" times" و"variety " و" screeen daily" و" deadline" وغيرها من المواقع.

وكشف مهرجان Sundance السينمائى عن مشاركة الفيلم المصرى "كباتن الزعتري" للمخرج والمنتج على العربى فى المسابقة الرسمية للمهرجان مساء أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات المهرجان والذى يقام فى ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو المهرجان الذى تنطلق فعالياته فى الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

فيلم "كباتن الزعتري" تم تصويره على مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائى ليكون إجمالى العمل على الفيلم حوالى 7 سنوات كاملة.

الفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلى العمل "محمود وفوزي"، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقين لديهما حلم احتراف كرة القدم وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.

يرصد فيلم "كباتن الزعتري" التغير الذى يمر به بطلى الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائى للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج على العربى، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفى المنتج الاستشارى للفيلم.

يذكر أن المخرج على العربى بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل فى عدد من البلدان لتغطية الصراعات على الأرض ومن بينها، ليبيا وسوريا والعراق وكردستان ولكنه تقاعد عام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروى، وهو الدافع الإساسى الذى جعله يتحمس لتقديم فيلم فيلم "كباتن الزعترى"، حيث يظهر رحلة سعى بطلى الفيلم، "محمود وفوزي" لتحقيق حلمهما فى ظروف صعبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الاجراءات الاحترازيه اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 11 ساعة

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 14 ساعة

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

منذ ساعتين

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعة و 14 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا هاما بشأن القناص

منذ ساعة الا ربع

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

منذ 43 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ ربع ساعة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

مجلة "فارايتى" تكريم مخرج "يوم الدين" في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي

تكريم ستيفن سبيلبرج بجائزة "Cinema Audio Society" لتقنيات الصوت في فبراير

أكثر من 50 صحيفة أجنبية تتابع مهرجان القاهرة السينمائي

المخرج العالمي سبايك لي يستعد لتصوير فيلم جديد.. تعرف على التفاصيل

بالفرنسية.. هند صبري ترد على تهنئة ظافر العابدين بفوزها في مهرجان الجونة

فيلم الموصل للنجم وليد القاضي على منصة Netflix

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

04:31 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

03:00 م

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

02:57 م

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض