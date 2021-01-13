أسطورة إنجلترا يهاجم محمد النني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

شن دارين بينت، مهاجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، هجوما قويا على الدولي المصري محمد النني مع فريق أرسنال.

 

وطالب بينت مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق الجانرز بعودة لوكاس توريرا لاعب الفريق المعار إلى أتلتبكو مدريد الإسباني.

 

ويرى لاعب توتنهام السابق أن توريرا أفضل كثيرا من محمد النني، لأنه يمتلك إمكانيات فنية رائعة تمكنه من المشاركة الأساسية.

 

وانتقل توريرا إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة إلى أتلتيكو مدريد ولكن الأوروجوياني لا يشارك بصفة مستمرة مع الفريق الإسباني .

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