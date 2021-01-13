أزهري: القرض للمحتاج أعلى أجر من الصدقة (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، أن القرض للمحتاج أعلى أجر وثواب من الصدقة.

واستدل "عبد الرازق"، خلال حواره مع برنامج "الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"، مشيرًا إلى أن من يقرض شخص أموال كأنه يقرض الله سبحانه وتعالى.

وتابع عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: " رأيتُ ليلةَ أُسْرِيَ بي على بابِ الجنةِ مكتوبًا: الصدقةُ بعَشْرِ أمثالِها، والقَرْضُ بثمانيةَ عَشَرَ، فقلتُ يا جبريلُ: ما بالُ القَرْضِ أَفْضَلُ من الصدقةِ ؟ قال: لِأَنَّ السائلَ يَسْأَلُ وعِنْدَهُ، والمُسْتَقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إلا من حاجةٍ"، موضحًا أن من يقرض شخص مبلغ معين ولم يسدده له فطوال فترة الاقتراض يحصل المُقرض على ثواب التصدق بالمبلغ المقترض يوميًا حتى يتم سداده.

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