النجم العالمي مينا مسعود يزور الأهرامات بجاب وزيرى الهجرة والسياحة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


راز النجم العالمي مينا مسعود، صباح اليوم لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنماجه زيارة مصر، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ايطار الترويج للسياحة خارجيا.

ويعد مينا مسعود، أحد المشاركين بمبادرات وزارة الهجرة، وأول سفير للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، حيث دعّم المبادرة بمقطع فيديو يحث فيه الشباب المصريين بالمقيمين بخارج البلاد على الحفاظ على التحدث باللغة العربية والحفاظ على هويتنا وتراثنا الأصيل.

وحرصت وزيرة الهجرة على توجيه الشكر للممثل المصري مينا مسعود، لحماسه تجاه وطنه مصر وفخره الدائم بمصريته وهويته، حتى أصبح سفيرا لمصر بالخارج بما حققه من نجاحات كبيرة على المستوى الفني والعام باعتباره من شباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بالخارج، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه في مشواره الفني.

وقال النجم المصري مينا مسعود إنه يحرص مع كل زيارة لمصر على رؤية الأهرامات وتعد تلك الزيارة هى الثالثة له للاهرامات، ومازال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابا شديدًا بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي فاق قدرة الكثيرين على تفسيره حتى الآن رغم التطور الهندسي الكبير، إلا أن هذا البناء الضخم مازال يحتفظ بأسراره ويبقي على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم.

وصرح مسعود، خلال زيارته، أن مصر تظل بالنسبة له أعظم بلد فى الدنيا، وزيارته لها تعد واجب على كل من حقق نجاحا بالخارج، وقال: "دورنا أن نروج لمعالم مصر السياحية"، كما حرص على التقاط صورا ومقاطع فيديو مصورة لنشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، معربًا فيها عن فخره واعتزازه بمصريته وانتمائه لتلك الحضارة العريقة.

النجم العالمي مينا مسعود يزور الأهرامات بجاب وزيرى الهجرة والسياحة
النجم العالمي مينا مسعود يزور الأهرامات بجاب وزيرى الهجرة والسياحة
النجم العالمي مينا مسعود يزور الأهرامات بجاب وزيرى الهجرة والسياحة
النجم العالمي مينا مسعود يزور الأهرامات بجاب وزيرى الهجرة والسياحة
النجم العالمي مينا مسعود يزور الأهرامات بجاب وزيرى الهجرة والسياحة
النجم العالمي مينا مسعود يزور الأهرامات بجاب وزيرى الهجرة والسياحة
النجم العالمي مينا مسعود يزور الأهرامات بجاب وزيرى الهجرة والسياحة
النجم العالمي مينا مسعود يزور الأهرامات بجاب وزيرى الهجرة والسياحة

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مينا مسعود زياره مصر الممثل مينا مسعود

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