قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:42 م
قوات إسرائيلية
قوات إسرائيلية
وكالات

أفادت وكالة معا، اليوم الأربعاء، بقصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، عند حدود قطاء غزة.

 

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها إن دبابة إسرائيلية قصفت موقعين لحركة "حماس"، ردا على تعرض آلية هندسية تابعة له لإطلاق نار مرتين من القطاع، خلال تنفيذها عملية تجريف في الطرف الغربي من السياج الأمني جنوب القطاع.

 

وأضاف أدرعي، أن الأضرار من الجانب الإسرائيلي جراء الحادث اقتصرت على الماديات دون وقوع إصابات بشرية.

 

وقد أطلقت فصائل المقاومة، النار صوب عدة دبابات إسرائيلية توغلت في حقول المزارعين الفلسطينيين وبدأت بتجريف محاصيلهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قصف متبادل غزة الفصائل الفلسطينية الجيش الاسرائيلي

أخبار تهمك

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تحديد موعد سفر الأهلي إلى للمشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة

عاجل.. ربيع ياسين يقترب من تدريب الاسماعيلي

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

فضيحة جديدة لنجم مانشستر سيتي

منذ ساعة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ ساعة و نصف

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ نصف ساعة

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

غارات إسرائيلية على موقعين لحماس شمال قطاع غزة

متحدث الاحتلال يهدد حماس: "الثمن سيكون غاليا"

إسرائيل تقصف موقعا لـ"حماس" في غزة ردا على إطلاق نار

الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة ردا علي استهداف الية عسكرية تابعة له

إسرائيل تعلن تنفيذ غارة على السياج الأمني مع قطاع غزة

عاجل.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

04:01 م

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

01:52 م

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

02:57 م

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض