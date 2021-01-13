قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة

أفادت وكالة معا، اليوم الأربعاء، بقصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، عند حدود قطاء غزة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها إن دبابة إسرائيلية قصفت موقعين لحركة "حماس"، ردا على تعرض آلية هندسية تابعة له لإطلاق نار مرتين من القطاع، خلال تنفيذها عملية تجريف في الطرف الغربي من السياج الأمني جنوب القطاع.

وأضاف أدرعي، أن الأضرار من الجانب الإسرائيلي جراء الحادث اقتصرت على الماديات دون وقوع إصابات بشرية.

وقد أطلقت فصائل المقاومة، النار صوب عدة دبابات إسرائيلية توغلت في حقول المزارعين الفلسطينيين وبدأت بتجريف محاصيلهم.