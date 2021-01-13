الكويت تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، 539 إصابة جديدة بفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155874.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الص سجلت الكويت 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 150869 حالة ، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 936 حالة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 46 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3156 حالة.حة، الدكتور عبدالله السند، أكد أن الكويت لم تسجل أي وفاة اليوم بالفيروس.

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