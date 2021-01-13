بوتين يأمر بإطلاق حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بإطلاق حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا بداية من الاثنين المقبل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، احتمال "انتاج مشترك للقاح" ضد فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، وافقت السلطات الصحية في روسيا، على استخدام لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.