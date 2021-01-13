بوتين يأمر بإطلاق حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:08 م
بوتين
بوتين
وكالات

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بإطلاق حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا بداية من الاثنين المقبل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، احتمال "انتاج مشترك للقاح" ضد فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، وافقت السلطات الصحية في روسيا، على استخدام لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي الـ29 ألفا، برصد 29258 حالة للعدوى خلال آخر 24 ساعة، مقابل 29018 إصابة أمس الجمعة و29935 إصابة الخميس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا تطعيم ضد كورونا بوتين

أخبار تهمك

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

منذ نصف ساعة

3 أسباب وراء نجاح أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ 41 دقيقة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 8 ساعات

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

منذ ساعة و نصف

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ ساعة الا ربع

مرشح برشلونة يوعد الجماهير بصفقة مبابي

منذ 39 دقيقة

بيان رسمي.. الزمالك يكشف حقيقة هدم سور النادي

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"بوتين" و"ميركل" يتبادلان التهنئة بذكرى تحرير العالم من الفاشية

روسيا: 20 دولة طلبت لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا

توجيه هام من الصحة العالمية بشأن إعلان روسيا التوصل للقاح ضد كورونا

روسيا تلعن بدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

روسيا تكشف عن خطة لإنتاج أكثر من 6 ملايين لقاح لكورونا شهريا

تجاوز حصيلة إصابات فيروس كورونا في روسيا 960 ألفا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

01:52 م

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

02:57 م

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

02:05 م

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض