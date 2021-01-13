الالتزام مش بالدقيقة بالثانية،. أول 6 رسائل لرئيس مجلس نواب 2021



وبعد فوزه بمقعد الرئاسة، وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية للشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل والقضاء والمواطنين المخلصين الذين استشهدوا بعد أن واجهوا بشجاعة خسة الارهاب.



شهداء الواجب من الأطباء



وتابع: "لا ننسى شهداء الواجب من الأطباء وهيئة التمريض فى مواجهة الوباء اللعين ونحى جيش مصر الأبيض لجهودهم فى مكافحة الوباء"، مستطردا: "أتوجه بالشكر لانتخابى رئيسا للبرلمان ولا فرق بين من وافق ومن اعترض، وتلك هى الديمقراطية التى تتسم بتعدد وجهات النظر والشكر موصول للذين تولوا رئاسة الجلسة الاجرائية الأولى وهم فريدة الشوباشى وابانوب عزت وفاطمة محسن".



رسالة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي



وعن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال "جبالي": "هو الذى وحد كل القوى الوطنية تحت شعار يد تحمل السلاح لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، ويد تبنى وتستمر فى البناء تحت وطأة الوباء الذى اجتاح العالم كله ".



رسالة إلى الأعضاء



وفي رسالته إلى الأعضاء، قال رئيس مجلس النواب: " دوركم الرقابي على أعمال الحكومة لا يقل أهمية عن مسئوليتكم في مجال التشريع، ولا يخفى على فطنتكم أن فعالية الرقابة ترتبط بكونها رقابة متوازنة حتى تؤتى ثمارها، فلا تميل كل الميل أو تتشدد بلا حدود، ولا تبالغ بالتهويل أو التهوين، بل تكون بين ذلك قوامًا".



الالتزام ليس بالدقيقة ولكن بالثانية



و خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب من دور الانعقاد الأول، وجه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الشكر للنواب على الالتزام بموعد فتح الجلسة العامة اليوم، قائلا:"أحيى حضراتكم على الالتزام بموعد فتح الجلسة" مضيفا:"الالتزام ليس بالدقيقة ولكن بالثانية وهذا مظهر حضارى وهو أول تقليد برلمانى سنسير عليه".



مصر تقوم على اسس ديمقراطية



وأضاف سيكون هناك التزام بالهدوء وعدم الحديث في الجلسة وعدم تبادل التحية، لافتا إلى أن أمس كان يوم استثنائى، ونريد أن نعطى ليس للمصريين ولكن لكل العالم أن مصر تقوم على اسس ديمقراطية واحترام التقاليد البرلمانية الراسخة".









منذ فوزه برئاسة البرلمان حتى الآن، أدلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بعدة رسائل هامة وجه في بعضها الشكر لعدد من مؤسسات الدولة فيما حاول إرساء تعليماته للأعضاء في الرسائل الآخرى.وفاز المستشار حنفى جبالى، بمنصب رئيس مجلس النواب فى الانتخابات، التى أجريت على رئاسة المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا.وحصل المرشح النائب محمد أبو هميلة على 57 صوتا، فيما حصل المرشح النائب محمد مدينة على 9 أصوات، وحصل المرشح النائب أحمد يوسف دراج على صوتين، وبلغ إجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 687 صوتا، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 576، والأصوات الباطلة 11 صوتا.تحية لرجال الجيش والشرطة