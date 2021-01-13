البورصة تحافظ على مكاسبها الصباحية خلال منتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
اصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 11377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2312 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 13800 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4396 نقطة.

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