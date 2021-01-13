السفير الإثيوبي في الخرطوم: نشدد على ضرورة حل النزاع الحدودي بطرق سلمية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:24 م
قوات إثيوبية
قوات إثيوبية
وكالات

قال السفير الإثيوبي في الخرطوم يبلتال امرو المو، اليوم الأربعاء، إن أديس أبابا تشدد على ضرورة حل النزاع الحدودي بطرق سلمية.

 

وأضاف السفير الإثيوبي في الخرطوم، أن الجيش السوداني تقدم داخل الأراضي الإثيوبية ودمر ممتلكات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت مفوضية الحدود السودانية، في مؤتمر صحفي، إن ترسيم الحدود مع إثيوبيا قديم ويعود لأيام الانتداب البريطاني، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أكد رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية معاذ أحمد محمد تنقو، أن الجيش لن يفرط بأي جزء من أراضي السودان.

 

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، إن بلاده مستعدة للجلوس مع المسؤولين في إثيوبيا لحل المسائل الحدودية.

 

مازالت أزمة الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا مستمرة، في ظل مساعي السودان لاستعادة أراضيها من أيادي المليشيات الإثيوبية.

 

وثارت الخلافات العسكرية بين الطرفين بعد تعرض عناصر من الجيش السوداني لـ"كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية"، أثناء عودتها من "تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن "خسائر في الأرواح والمعدات".

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