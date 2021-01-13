وزارة الكهرباء تكشف آخراستعدادتها لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد2021

فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية خلال إستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للعام 2021 ، يتابع الدكتور محمد شاكر الإجراءات والإستعدادات التى إتخذتها كل من شركة شمال القاهرة وشركة جنوب القاهرة وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتجهيز الإستادات التى ستقام عليها مباريات البطولة .

وأكد الدكتور شاكر خلال تفقده للصالة المغطاه التى ستقام عليها إفتتاح البطولة بإستاد القاهرة على أنه تم التنبيه على رؤساء شركات التوزيع التابع لها الصالات التى ستقام عليها المباريات:

· التأكد من تأمين التغذية الكهربائية من مرافق وتوصيلات كهربائية وإضاءة وقنوات تليفزيون لنقل المباريات .

· تأمين التغذية من مولدات ديزل تغطى كل الاحتياجات الكهربائية.

· التغذية الكهربائية من الشبكة عن طرق مصدرين ( رئيسى + بديل )

· وجود فرق التشغيل والصيانة والطوارئ والتشغيل خلال 24 ساعة.

· المتابعة المستمرة من جاهزية فرق طوارئ إضافية للقيام بأية أعمال صيانة طارئة إذا لزم الأمر .

واستعرض رؤساء شركات التوزيع الثلاث الإجراءات التى تقوم بها الشركات وتجهيزات الإستادات كل فى نطاق عمل الشركة التابعة له ،

وقد استعرض المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تقريراً أوضح فيه أنه تم تجهيز الصالة المغطاه الرئيسية بالقاهرة والواقعة في نطاق الشركة حيث تمت مراجعة التغذية وإجراء الاختبارات وعمل الصيانة اللازمة للمهمات الموجودة والتأكد من جاهزيتها ، وتم التنسيق مع تحكم القاهرة برفع أجهزة طرح الحمل على المغذيات الأساسية والبديلة وعدم إجراء أي مناورات أثناء التأمين ، كما تم التنسيق بين التحكمات المشتركة بعدم إجراء أي مناورات أثناء التأمين،

وحول التغذية الكهربائية للصالة المغطاه التى ستقام عليها حفل الافتتاح ومباريات البطولة أوضح عفيفى أنه تم التأمين عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 8 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة ، بالإضافة إلى التغذية الكهربائية بالشبكة من مصدرين للتغذية مصدر رئيسى وآخر بديل، ويتواجد فرق تشغيل وصيانة وطوارئ

أما بخصوص الصالة المغطاه بالعاصمة الإدارية الجديدة تتم التغذية الكهربائية عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 4 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة ، بخلاف مصدرين للتغذية ( مصدر أساسى وآخر إحتياطى ) ، ويتواجد فرق تشغيل وصيانة وطوارئ خاصة بها،

وأضاف عفيفى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة البطولة ومراجعة مصادر التغذية ، كما تم توزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال الهامة بالملعب على أكثر من مصدر (ديزل + شبكة) للتغذية وذلك لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة وكذا استمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

وعلى جانب آخر أوضح الأستاذ محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه ستقام المباريات على الصالة المغطاه بـ 6 أكتوبر ، وحول تغذيات الصالة المغطاه التى ستقام عليها مباريات البطولة أوضح أنه تتم التغذية الكهربائية عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 3 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة ، بخلاف مصدرين للتغذية ( مصدر أساسى وآخر إحتياطى ) ، ويتواجد فرق تشغيل وصيانة وطوارئ خاصة بها،

وعلى جانب آخر أوضح المهندس مدحت عويس فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أنه ستقام المباريات بالصالة المغطاه ببرج العرب تمت مراجعة والتحقق من حالة الإضاءة العامة بالطرق المؤدية إلى الاستادات وملاعب التدريب ومقار الإقامة بمعرفة قطاع الإضاءة العامة بالشركة بالتنسيق مع الحي المختص، وقام قطاع التفتيش الفني بالشركة بعمل مسح شامل لجميع حجرات المحولات والموزعات المغذية بملاعب المباريات وملاعب التدريب وأماكن الإقامة ، وتم رصد جميع الملاحظات الفنية على جميع المهمات الكهربية، وقامت إدرات الشبكات المختصة بتلافي أي ملاحظات فنية ظهرت، كما تم عمل صيانة طارئة لموزع استاد الإسكندرية الرياضي ومراجعة مصادر التغذية وكذا تم عمل الصيانة اللازمة للخلايا والكابلات والاختبارات والوقاية،

تتم التغذية الكهربائية عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 4 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة ، بخلاف مصدرين للتغذية ( مصدر أساسى وآخر إحتياطى ) ، ويتواجد فرق تشغيل وصيانة وطوارئ خاصة بها،

هذا وقد تم تجهيز فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات لمواجهة أي أزمة طارئة لا قدر الله، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 4 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة ، ويتواجد فرق طوارئ للتأمين،

وأكد أنه تمت مراجعة مصادر التغذية الرئيسية والموزعات مصدر التغذية والتأكد أن التغذية مؤمنة من مصدرين ،