مفوضية الحدود السودانية: ترسيم الحدود مع إثيوبيا يعود لأيام الانتداب البريطاني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:37 م
الجيش السوداني
الجيش السوداني
وكالات

قالت مفوضية الحدود السودانية، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إن ترسيم الحدود مع إثيوبيا قديم ويعود لأيام الانتداب البريطاني، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.


وقد أكد رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية معاذ أحمد محمد تنقو، أن الجيش لن يفرط بأي جزء من أراضي السودان.

 

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، إن بلاده مستعدة للجلوس مع المسؤولين في إثيوبيا لحل المسائل الحدودية.

 

مازالت أزمة الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا مستمرة، في ظل مساعي السودان لاستعادة أراضيها من أيادي المليشيات الإثيوبية.

 

وثارت الخلافات العسكرية بين الطرفين بعد تعرض عناصر من الجيش السوداني لـ"كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية"، أثناء عودتها من "تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن "خسائر في الأرواح والمعدات".


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