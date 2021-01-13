Infinix تفوز بجائزة أكثر نظام تشغيل تأثيراً خلال 2020

فاز نظام تشغيل الهواتف الذكية لشركة انفينكس XOS بجائزة جريدة الفجر لأكثر نظام تشغيل للهواتف الذكية تأثيراً في مصر خلال عام 2020 ، لما يقدمه النظام من مزايا متنوعة للمستخدم تلبي كافة احتياجاته وتقدم تجربة أداء متميزة في السوق المصري.

فبالرغم مما شهده العالم من تحديات خلال عام 2020 إلا انه كان عامًا رائعًا في عالم XOS ، من انفينكس حيث تم تطويرنظام التشغيل علي مدار العام لتوفير حياة أكثر ذكاءً، فقد تم تطوير نسختين من نظام تشغيل هواتف انفنيكس ليس مرة واحدة ولكن مرتين من خلال تقديم (XOS 6.0-7.1).

وقد اعرب الكثير من مستخدمي الهاتف الذكي في عن انبهارهم بالمميزات التي يقدمها نظام XOS 7.1 والموجود في هواتف انفينكس Note7 وNote8 و Zero8 حيث اعطى نظام التشغيل في هذه الهواتف مرونة كبيرة والعديد من الخصائص التى حققت الكثير من احتياجات المستخدمين.

كما أعطى نظام XOS 7.1 معنى جديد للترفيه على حد وصف مستخدمي تلك الأجهزة من انفينكس، أثر على أسلوب حياة المستخدمين لهواتف انفينكس خصوصاً من ناحية سهولة استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بطرق جديدة وبشكل أكثر عصرية ، بجانب ممارسة الانشطة الرياضية من خلال الهاتف الذكي دون الحاجة لأية وسائل مساعدة.

ويتمتع نظام Infinix XOS بالعديد من المزايا التى تسعى لجعل حياة المستخدم أكثر ذكاء وكانت سببًا رئيسيًا دعانا لمنح انفينكس هذه الجائزة من أهمها:

ميزة الماسح الضوئي الذكي Smart Scanner:

طورت Infinix ميزة تسمى Smart Scanner فيXOS 7.0 ، وعلى الرغم من أن أن هناك إصدارًا مشابهًا في XOS 6.0 ، (والذي يسمح لك بمسح الرمز الرقمي للمنتجات، ومسح الأدوية للتحقق من صحتها) ولكن مع XOS 7.0 Smart Scanner ، لديك الآن ميزة ذكية أعلى ، وهي قادرة على ترجمة لغات مختلفة وتحويل رمز QR إلى لغات مفهومة.

ميزة الاتصال بالفيديوVideo Ringtone:

أدركت انفينكس كيف يمكن أن تكون واجهة الاتصال مملة عندما لا يكون هناك تفاعل. فقط تكرار نغمة الرنين مع نفس الخلفية لذلك ، قامت بتطوير ميزة تسمى Video Ringtone على XOS 7.0 تمنحك القدرة على استخدام مقاطع الفيديو كنغمة رنين.

حيث يمكنك الآن تعيين مقطع الفيديو الخاص بأحبائك أو مقاطع الفيديو المجنونة والمضحكة للغاية لمنحك شعورًا رائعا عندما يرن هاتفك.

صحة البطارية Battery Health

يستخدم كل شخص هاتفه لغرض واحد أو آخر (إما مستخدم ثقيل أو مستخدم عادي). أيًا كانت الفئة التي تندرج تحتها ، فأنت تستخدم بطارية هاتفك لتحقيق كل عملياتك، ولإدراك Infinix لمدى أهمية بطاريتنا بالنسبة لنا ، لذلك قررت تقديم ميزة في XOS 7.1 (Battery Health) التي تتيح لك معرفة المزيد عن حالة بطارية هاتفك، والتحقق في الوقت الفعلي ومساعدتك في العثور على الحلول الأفضل لهاتفك وبالتالي إطالة عمر البطارية.

مساعد الفيديوVideo assistant:

تظهر النوافذ المنبثقة المستمرة عندما تشاهد فيلمًا على هاتفك المحمول مع أحبائك أو عندما تكون على وشك أن تُظهر لصديق كيف كان مشهد معين مزعجًا ومؤلماً في الرأس، Video Assistant هي ميزة في XOS 7.1 تمنحك إعداد سريع للوحة الذكية على شكل شريط جانبي مع العديد من الميزات المذهلة مثل ، الوصول إلى WhatsApp و Chrome ، والتطبيقات الأكثر استخدامًا ، ولقطات الشاشة ، وخيار تشغيل ميزة عدم الإزعاج للمكالمات والرسائل الواردة.

المحادثة الفوريةInstant Chat :

في كثير من الأحيان ، نقوم بالتبديل بين عدة نوافذ فقط للوصول إلى نافذة معينة أو تطبيق تم تحميله مسبقًا وفي بعض الأحيان في محاولة للتبديل بين هذه التطبيقات ، ويمكن أن نرتكب أخطاء في الخروج من نافذة معينة مما يجعلنا نبدأ من جديد.

تمنحك المحادثة الفورية الآن على XOS 7.1القدرة على القيام بمهام متعددة أثناء استخدام تطبيقات أخرى. كيف يعمل ؟، يظهر على شكل نوافذ عائمة على شاشة هاتفك أثناء وجودك في التطبيقات ، ويمكنك فقط فتحه على النافذة العائمة أو إغلاقه لمواصلة ما كنت تفعله سابقًا.

X-Health:

من المميزات المذهلة في نظام XOS Infinix أنه استطاع دمج نظام رعاية صحية طبية مجاني في أجهزته حتى لا يقلق المستخدمين بشأن صحتهم بعد الآن، فـ X-Health هي ميزة في XOS 7.0 تساعدك على مراقبة عدد خطواتك اليومية من خلال إعطائك تحليلًا حسابيًا لخطواتك اليومية وتشجعك على تعيين روتين تمرين أعلى لزيادة مستوى لياقتك ، وتذكيرك أيضًا بشرب الماء من الوقت الى لاخر.

الشحن السريعQuick Charge:

يقدم XOS Infinix ​​ميزة شحن الفلاش بقدرة 18 وات و 33 وات ، والتي ستعمل على تقليل دورات الشحن بشكل كبير على XOS v7.0. مع هذا التطوير الجديد ، مع شحن لمدة 10 دقائق فقط ، يمكنك الآن الاستمتاع بالفيديو لمدة تصل إلى ساعتين وبشحن 60 دقيقة فقط على هاتفك ، ستحصل على شحن كامل بنسبة 100٪ مما يمنحك طاقة تكفي لمدة أسبوع واحد.

XClone​​

XClone هي إحدى ميزات XOS 7.0، والتي تتيح لك استنساخ تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك ، مما يتيح لك تشغيل أكثر من حساب وسائط اجتماعية على هاتف واحد في وقت واحد وآمان تام دون تحمل مشقة حمل جهاز أخر.

Social Turbo معززالتطبيقات الاجتماعي:

وهى ميزة تتيح للمستخدم عمل الملصقات الخاصة به من خلال الصور المفضلة لدية واستخدامها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ، حيث تعد إضافة ملصقات جديدة إلى مجموعتك سهلة للغاية. أولاً ، اختر الصورة التي تريد إضافتها ، ثم قم بقص الصورة باستخدام طرف إصبعك ، عندما تكون سعيدًا بالطريقة التي تبدو بها ، احفظها فقط.