مسئولو جهاز "القاهرة الجديدة" يتابعون مشروعات محاور الطرق وأعمال التطوير بالمدينة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:35 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
أحمد الشيخ

قام المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بعدد من مشروعات محاور الطرق وأعمال التطوير بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.

واستهل المهندس أمين غنيم، الجولة بالمرور علي منطقة التجمع الاول بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الاول، حيث جارٍ تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة محور محمد نجيب بالتجمع الاول، كما قام بالمرور على محور يوسف السباعى ومصطفى كامل وبعض مناطق الياسمين والبنفسج.

وأكد المهندس أمين غنيم، ضرورة رفع كفاءة جميع محاور الطرق بالتجمع الاول، والاهتمام بأعمال النظافة والزراعة، وتتفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة.

وفى سياق متصل، قامت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بالتجمع الثالث، حيث يتم تنفيذ أعمال النظافة وفتح طرق منطقة الاندلس تجهيزا لبدء تسليم وحدات دار مصر- الأندلس المرحلة الثانية، وتسليم سكن مصر، منطقة الاندلس.

وأشارت المهندسة سلوى بيومى، إلي أنه جارٍ  الانتهاء من تتفيذ شبكة الري بمشروع دار مصر 2 بالاندلس تجهيزا للزراعة والانتهاء من أعمال اللاند سكيب، وجار العمل فى الخط الرئيسي للصرف الصحى، والذي يخدم مشروع سكن مصر بمنطقة المعارض

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان سياراة تسلا الاساسية

أخبار تهمك

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ أقل من ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 6 ساعات

موجة طقس غير مستقرة تبدأ اليوم.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

منذ ساعة و 9 دقيقة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ثلث ساعة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جهاز القاهرة الجديدة يشن حملات لضبط مخالفات المبانى

أخبار المدن الجديدة..١٥ مايو تشن حملة لإزالة المخالفات والقاهرة الجديدة تعلن الطوارئ

"الإسكان" تحيل 6 محاضر مخالفات بناء للنيابة العسكرية

اخبار المدن الجديدة.. إزالة مخالفات البناء وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

جهاز القاهرة الجديدة ينفذ حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات

جهاز القاهرة الجديدة يسترد ١١ وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

10:58 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض