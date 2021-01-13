أخصائي تغذية علاجية تُحذر من خطورة شرب القهوة مع السجائر (فيديو)

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قالت الدكتورة مها راداميس، أخصائي التغذية العلاجية، إن القهوة مفيدة جدًا للجهاز العصبي إذ تجهز الجسم للقيام بأنشطته، ناصحة بتجنب الإفراط في تناولها لأن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة ضربات القلب والأرق وتغيير الحالة المزاجية، ولفتت إلى أن الجسم يحتاج من 4 إلى 5 فناجين قهوة يوميًا.



وأضافت مها راداميس، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة وهي مفيدة للجسم والشعر والمناعة والشعر وتقلل التجاعيد، ونصحت بتجنب زيادة غلي القهوة حتى لا تتأثر مكوناتها الداخلية التي تكسب الجسم بعض الفوائد مثل تقوية المناعة.



وتابعت أخصائي التغذية العلاجية،: "الناس اللي بتقوم الصبح وتشرب قهوة ومعاها السيجارة أسوأ حاجة، لأن القهوة تُلهب المعدة أما السجائر فهي تضر بالمناعة، أما كثرة هذه العادة فإنها ترجع إلى الإدمان، لأن الكافيين والنيكوتين يؤثران على مراكز في المخ ويسببان الإدمان".



وأردفت، أن القهوة الخضراء تُنشط الحرق في الجسم وتساعده على التعامل مع السكريات والنشويات ويجب تناولها بحدود، أما الاسبريسو فهي أفضل من غلي القهوة بشكل كبير، ناصحة المشاهدين في الوقت ذاته إلى الاهتمام باتباع نظام غذائي معين كونه أفضل من أي شيء آخر، ولفتت إلى أن الفول والعدس غنيين بمضادات الأكسدة المفيدة للبشرة والشعر أيضًا.



ولفتت، إلى أن القهوة تحمي من أمراض السرطان بسبب كونها غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الخلايا التي تتغير في الجسم وتسبب الإصابة بمرض السرطان، كما أنها تساعد في الانتباه والتركيز.

