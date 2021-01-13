موجة طقس غير مستقرة تبدأ اليوم.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:44 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة طقس غير مستقرة تبدأ اليوم، موجها نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثارة بالأتربة والرمال والاضطراب الذي سيحدث في حركة الملاحة البحرية.

وعن النصائح التي وجهها مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خاصة لكبار السن، وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، وأصحاب الأمراض المناعية، تتمثل في التالي:

- على هذه الفئات تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

- احذروا من التعرض المباشرة للأتربة والرمال التي تثار نتيجة هذه الرياح، خصوصا ساكني المدن الجديدة والقريبة من المناطق الصحراوية.

- عدم تخفيف الملابس الشتوية، نظرا لان درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بدءًا من يوم الخميس المقبل بمعدل يتراوح بين 5:4 درجات مئوية.

- يجب عليكم متابعة النشرات الجوية باستمرار.

- التزموا بتعاليم الإدارة العامة للمرور.

وعن طقس اليوم الأربعاء، فيسود، نشاط للرياح، بجانب فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، وهذا يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتتراوح سرعة الرياح المرتقبة بين 35/40 كيلو مترًا في الساعة، وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤثر على الطرق الزراعية والصحراوية ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية.

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