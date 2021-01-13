متحدث الشباب: الرئيس السيسي يدعم الرياضة ويعتبرها أمنا قوميا (فيديو)
الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:25 ص
رقية جمال
قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري، مستمرة ومكثفة حتى هذه اللحظة، منوهًا بأن وزير الشباب قام بجولة تفقدية بالأمس حول الصالات المغطاة، التي تستضيف البطولة، وتأكد من جاهزيتها بنسبة 100% وعلى أعلى مستوى.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء ووزير الشباب قاموا بتفقد الصالة المغطاة باستاد القاهرة والتي ستشهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، وشهدوا تدريب المنتخب الوطني، والذي أبلغهم رئيس الوزراء بالدعم الكامل لهم من قبل القيادة السياسية.
وتابع متحدث الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤمن بالرياضة ويعتبرها أمنا قوميا، ويدعم جميع المنتخبات الرياضية، منوهًا بأن المنتخب المصري لكرة اليد أبطال العالم وإفريقيا في كرة اليد، وأكثر المنتخبات المشاركة في كأس العالم، حيث تعتبر هذه المرة الـ 16 التي نشارك بها ببطولة كأس العالم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا