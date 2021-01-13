استقرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الاربعاء 13-1-2021، حيث سجلت في المتوسط 18.95 للشراء، 19.08 جنيه للبيع.





أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-1-2021





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.95 للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.94 جنيه للشراء .

19.12 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.94 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.90 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.93 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.94 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.91 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.