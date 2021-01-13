أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-1-2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:16 ص
اليورو مقابل الجنيه المصري
اليورو مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي

استقرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الاربعاء 13-1-2021، حيث سجلت في المتوسط 18.95 للشراء، 19.08 جنيه للبيع.


أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-1-2021


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

 

18.95 للشراء.

 

19.08 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

18.94 جنيه للشراء .

 

19.12 جنيه للبيع .

 

 

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

18.94 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك البركة

 

18.90 جنيه للشراء.

 

19.15 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

18.93 جنيه للشراء.

 

19.09 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

18.94 جنيه للشراء.

 

19.10 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

18.91 جنيه للشراء.

 

19.10 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر اليورو اليوم اليورو مقابل الجنيه اليورو اسعار اليورو

أخبار تهمك

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 22 ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

منذ 40 دقيقة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر اليورو مقابل الجنيه في بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 3/9/ 2019

أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019

سعر اليورو مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 4-7-2019

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 10-7-2019

سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-1-2019 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2-1-2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

09:48 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض