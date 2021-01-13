أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-1-2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:48 ص
المعدن الأصفر
المعدن الأصفر
الفجر الاقتصادي

سجلت اسعار الذهب في مصر استقرار في بداية اليوم الأربعاء 13-1-2021 ، وسط تذبذبات سعرية تتعرض لها منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع.

 

 أسعار الذهب تستقر اليوم الأربعاء 13-1-2021:

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 814 جنيهًا مقابل 810 جنيهات، أمس.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 698 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 930 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6512 جنيها.

 

سعر جرام الذهب يرتفع في تعاملات الأمس الثلاثاء:

وكان سعر جرام الذهبق قد سجل ارتفاعات  بقيمة  4 جنيهات،  في تعاملات الأمس الثلاثاء، وهي أول زيادات يحققها بعد فترة من التراجعات.

 

 

 

 


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