المغرب يسجل 801 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل 801 إصابة، و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع ملموس لمؤشر ضحايا الجائحة على أساس يومي.

 

وبحسب وزارة الصحة المغربية، ارتفعت الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد  "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 801، لتصل إلى مستوى 453789 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 18654 تعتبر نشطة.

 

وجاءت الحصيلة بعد تراجع ملموس في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أن بلغ يوم 8 يناير 1543 حالة، وفي 9 يناير 1416، وفي 10 يناير 895، وفي 11 يناير 456.

 

ورصدت الصحة المغربية، 17 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 7784 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.

 

وشهد المغرب، انخفاضًا لمؤشر الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا في المملكة بعد أن بلغ يوم 8 يناير 40 حالة، وفي 9 يناير 24، وفي 10 يناير 34، وفي 11 يناير 24.

 

كما سجلت الصحة المغربية، 1345 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 427351 بمعدل تعاف بلغ 94.2%.

 

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