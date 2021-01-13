رياح نشطة مثيرة للرمال.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموفق 13 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- بلطيم- رشيد) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 07 والعظمى 24
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 23
درجات الحرارة في طابا الصغرى 17 والعظمى 22
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 05 والعظمى 19
درجات الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 26
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 10 والعظمى 27
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27
درجات الحرارة في قنا الصغرى 11 والعظمى 27
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 12 والعظمى 28
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 28
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 27
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 29
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 25

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