شاهد.. الأرصاد للمواطنين: "الشتاء قادم"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشتاء قادم خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أنه يجب عدم تخفيف الملابس خلال هذه الأيام، معلقًا: "تغيير نوعية الملابس بنزلة برد على طول".





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التغيرات المناخية لها عامل في تغيير الجو.



