شاهد.. الأرصاد للمواطنين: "الشتاء قادم"
الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:34 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشتاء قادم خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أنه يجب عدم تخفيف الملابس خلال هذه الأيام، معلقًا: "تغيير نوعية الملابس بنزلة برد على طول".
وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التغيرات المناخية لها عامل في تغيير الجو.
وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أمطارًا، وأن الشبورة المائية ستختفي، والرؤية ستكون واضحة على الطرق صباحًا، لافتًا إلى أن درجة الحرارة ستبدأ في الانخفاض وستصل إلى 19 درجة يوم الخميس المقبل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا