محمود بدر: سأتقدم باستجواب لوزير قطاع الاعمال حول تصفية مصنع الحديد والصلب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:56 ص
محمود بدر
محمود بدر
كـسـاب أحـمـد
قال النائب محمود بدر، إنه سيقوم بتقديم سؤال لوزير قطاع الأعمال حول تصفية مصنع الحديد والصلب، بحلوان وإذا لم يكن الرد مقنعًا، سيتم تحويل السؤال لطلب استجواب. 

وتابع "بدر"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن البرلمان الماضي أخذ قرارًا بعدم إذاعة الجلسات على الهواء، وهذا أثر سلبيًا على صورة البرلمان في الشارع.

ولفت إلى أن عدد طلبات الإحاطة والاستجوابات في البرلمان الماضي قدر بالآلاف، ولكن لم يتم الاستجابة لها لعدم متابعة بعض النواب هذه الطلبات للنهاية.

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