لماذا تراجع إصابات كورونا ليست مؤشر على انحسارها؟ عضو لجنة الفيروسات يُوضح

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:27 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أوضح عادل الخطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن تراجع أرقام الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية ليست مؤشر على انحسار انتشار الفيروس خاصة أن أرقام الوفيات ثابتة ولم تقل مع تناقص الأرقام.

وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الأرقام تتغير من يوم إلى آخر، مشيرًا إلى أنه بناء على أحد تقارير منظمة الصحة العالمية عن وضع الفيروس في الشرق الأوسط فإن مصر من البلاد التي نسب الوفيات بها مرتفعة.

وأشار إلى أن 80% من الحالات الحالية إصابتها بسيطة وتقوم بالعزل المنزلي بعيدًا عن المستشفيات، متوقعًا أنه مع بدء تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي سيكون لدينا بعد الأرقام الأقرب إلى الدقة وبالتالي أعداد الوفيات وقتها ستقل نسبتها بالتبعية مع الإعلان عن الأرقام الأقرب إلى الحقيقة حتى لو كانت الزيادة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متابعه العزل مبادره الرئيس الاصابات اليومية

أخبار تهمك

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 13 ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 16 ساعة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 14 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

07:00 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

05:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض