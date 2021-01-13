لماذا تراجع إصابات كورونا ليست مؤشر على انحسارها؟ عضو لجنة الفيروسات يُوضح

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أوضح عادل الخطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن تراجع أرقام الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية ليست مؤشر على انحسار انتشار الفيروس خاصة أن أرقام الوفيات ثابتة ولم تقل مع تناقص الأرقام.



وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الأرقام تتغير من يوم إلى آخر، مشيرًا إلى أنه بناء على أحد تقارير منظمة الصحة العالمية عن وضع الفيروس في الشرق الأوسط فإن مصر من البلاد التي نسب الوفيات بها مرتفعة.



وأشار إلى أن 80% من الحالات الحالية إصابتها بسيطة وتقوم بالعزل المنزلي بعيدًا عن المستشفيات، متوقعًا أنه مع بدء تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي سيكون لدينا بعد الأرقام الأقرب إلى الدقة وبالتالي أعداد الوفيات وقتها ستقل نسبتها بالتبعية مع الإعلان عن الأرقام الأقرب إلى الحقيقة حتى لو كانت الزيادة كبيرة.

