عضو لجنة الفيروسات: تراجع الإصابات ليست مؤشرا على انحسار كورونا (فيديو)

قال عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن تراجع أرقام الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية ليست مؤشرًا على انحسار انتشار الفيروس خاصة أن أرقام الوفيات ثابتة ولم تقل مع تناقص الأرقام.





وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الأرقام تتغير من يوم إلى آخر، مشيرًا إلى أنه بناء على أحد تقارير منظمة الصحة العالمية عن وضع الفيروس في الشرق الأوسط فإن مصر من البلاد التي نسب الوفيات بها مرتفعة.



