عماد الدين أديب: كورونا تدفع الإنسان للعيش تحت ضغط الاستبداد التكنولوجي

قال الكاتب عمادالدين أديب، إن الأوضاع في عام 2021 تختلف كلية عن العام الماضي، موضحا: "جو بايدن جاء مفاجأة للبعض كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يأتي بحزب مختلف، ويأتي بسياسة مغايرة تمامًا لسابقه ترامب، ومن ثم عليه أن يرمم سياسات ترامب التي خالفت تمامًا سياسات الديموقراطيين على مدار 16 عامًا"





وأضاف "أديب"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن إيران في العام الجديد ستستمر في الابتزاز النووي في صراع، ما بين الجانب النووي والاتفاق الشامل، وتركيا أيضًا في صراع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقوبات الاتحاد الأوروبي والصراعات حول العالم، بالإضافة إلى أن هناك أوضاعًا في المنطقة مثل ليبيا التي دخلت صراع تقسيم الدولة بين مؤسسات الدولة والميلشيات".





وتابع: "هناك أيضًا القضية الفلسطينية تطل على مؤثرات العام الجديد عبر الصراع بين حماس والسلطة الفلسطينية حول من يفرض سياسته، بالإضافة إلى أن إسرائيل تشهد صراعًا داخليًا".





وأكد، أن كافة هذه الجوانب لا تنفصل عن صراع الطاقة في العالم الذي يمثل تسارع الطلب مع العرض في أن يكسر الاقتصاد العالمي سعر 60 دولارًا للبرميل بغية تحقيق انتعاش اقتصادي للدول المنتجة، بالإضافة لأوضاع الصين التي تعيش صراعًا بين التقدم والرفاهية التجارية، وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 9-10% وبين العقوبات المفروضة عليها".





وأوضح، أن روسيا هي الأخرى تعيش صراعًا في تكييف علاقة جديدة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن خاصة أن الأخير يرى أن العدو الأوحد للولايات المتحدة هي روسيا وليس الصين".





وأكد: "هذه المحددات التي نعيشها والمؤثرات هي بداية عام جديد وتدخل جديد في حقوق الإنسان والحريات العامة بسبب كورونا، ومع الإقبال على عالم الذكاء الاصطناعي حيث اصبح الإنسان يعيش فيما يسمى الاستبداد التكنولوجي بسبب جائحة كورونا".