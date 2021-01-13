محامي حنين حسام: الرقص قيمة مصرية أصيلة

قال هاني سامح، محامي حنين حسام، إن موكلته بريئة من اتهامهما بالتعدي على القيم والمبادىء الأسرية، ونشر الفسق والفجور مؤكدا أن النيابة لها الحق في الطعن على الحكم لمدة 60 يوما ولكن براءتها مؤكدة، لافتا إلى أنه فيما يخص قضية مودة الأدهم فهي ستطعن أمام النقد خلال 60 يوما.





وأوضح "سامح" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن السبب في الجدل الذي أحدثته فيديوهات حنين حسام هو مد التطرف الديني الذي حدث فى مصر خلال فترة التسعينات.





وتابع: "الرقص قيمة مصرية أصيلة عند الآباء والأجداد المصريين ولا أحد يتطاول على الأخلاقيات، ولكن هناك قانون لتنظيم أعمال الرقابة وتوجد لجنة مختصة متعلقة بالرقابة تقول إن هذه الأعمال توافق القيم المصرية والأسرية والاجتماعية".