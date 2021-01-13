"السجيني" عن الجلسة الافتتاحية للبرلمان: مشهد راق وحضاري (فيديو)

وصف أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية اليوم لمجلس النواب بأنها كانت مشهدًا راقيًا وحضاريًا ومنظمًا بصورة كبيرة.





وقال السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء إن المشهد اليوم يعبر عن نتائج أعمال الدورة البرلمانية السابقة الإيجابية، موضحا أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق عبر بالبرلمان خلال الدورة السابقة إلى تحقيق نجاحات رغم التحديات التي واجهها.



