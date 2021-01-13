بعد إعلان فوزه بمقعد وكيل ثان بمجلس النواب.. من هو النائب محمد أبوالعينين؟

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:02 ص
محمد أبوالعينين
محمد أبوالعينين
عبداللطيف هيبة
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المنتخب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، فوز النائب محمد أبوالعينين، المرشح على مقعد وكيل ثان مجلس النواب ب 412 صوتًا.

ونعرض لكم في السطور التالية السيرة الذاتية للنائب محمد أبوالعينين:

ولد رجل الأعمال محمد محمد محمد أبوالعينين في 5 سبتمبر 1951، ويترأس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب، ورئيس مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا، كما تولى عدة مناصب، أبرزها:

• المستشار الاقتصادي والتجاري للامم المتحدة.

• رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط.

• رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية.

• عضو في مجلس الشعب المصري منذ عام 1995حتي 2011.

• رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب.

• رئيس اللجنة الدولية لحل مشكلة الألغام الأرضية بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية.

• عضو اللجنة الاقتصادية، وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي.

• رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الليبية.

• رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإيطالية.

• رئيس المجلس المصري الأوروبي.

• رئيس الشعبة العامة للمستثمرين للاتحاد العام للغرف التجارية.

• رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة.

• نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين العرب.

• رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط.

• رئيس مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك.

• عضو مجلس الأعمال المصري الإيطالي.

• نائب رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

• رئيس مجلس إدارة جمعية أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري بالجيزة.

• عضو مجلس الأمناء ومجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي.

• عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية.

• عضو اللجنة الاستشارية الفنية للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

• عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

• عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات.

• عضو مركز شباب امبابة.

• برلماني سابق لأكثر من 20 عاما

• كان نائب رئيس حزب مستقبل وطن وخاض الانتخابات التكميلية في مجلس النواب 20152020 بعد وفاة أحد أعضاء الدائرة.

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