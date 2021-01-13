بعد إعلان فوزه بمقعد وكيل أول مجلس النواب.. من هو المستشار أحمد سعد الدين؟

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المنتخب، فوز النائب أحمد سعدالدين المرشح بمقعد وكيل أول مجلس النواب 485 صوتًا.





ونستعرض لكم في السطور التالية السيرة الذاتية للمستشار أحمد سعد:





• حصل المستشار أحمد سعد الدين، على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة.





• كما حصل على الماجستير في القانون، وشغل عدة مناصب أبرزها:





• عمل كضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة "قسم شرطة مدينة نصر"





• تم تعينه في مجلس الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 1994.





• شغل منصب بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل.





• شغل منصب فى هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993. ‏





• انتدب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية.





• انتدب لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة





• انتدب للعمل مستشارا قانونيا لمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى عمله الأصلى وفى غير أوقات العمل الرسمية.





• كان عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية.





• تم إعارته للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتى لمدة 6 سنوات





• شغل منصب مستشارا بقسم التشريع بمجلس الدولة.





• انتدب للعمل مستشارا قانونيًا لوزير التموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى عمله الأصلى.





• تمت ترقيته إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى





• انتدب للعمل مستشارا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالإضافة إلى عمله الأصلى.





• انتدب للعمل مستشارا قانونيا لمجلس النواب واعتذر عن الاستمرار في هذا الندب.





• كان عضوا بالوفد الرسمى المشكل بمجلس النواب لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف عام 2014.





• كان عضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية





• شغل منصب مستشارا بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة.





• شغل منصب نائب لرئيس مجلس الدولة.





• شغل منصب مستشارا قانونيا بعدد من الوزارات.





• شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب ببرلمان 20152020.



