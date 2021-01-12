فوز أحمد سعد الدين وأبو العينين بمقعدي وكالة مجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
اعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، المنعقدة الأن بمقر المجلس،، فوز المستشار أحمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة بمقعد وكيل أول مجلس النواب بعدد أصوات 485 صوت، والنائب محمد أبو العينين، بمقعد وكيل ثانٍ المجلس بعدد أصوات 512 صوت، من إجمالي عدد 581 صوت، حيث بلغت عدد الأصوات الصحيحة 580 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1 صوت.

فيما حصل النائب سليمان وهدان علي عدد 125 صوت، النائبة فريدة الشوباشي علي عدد 71 صوت، النائبة حنان عبدالمنعم.علي عدد 6 أصوات، النائب محمد عبدالعزيز 54 صوت، النائبة سحر بشير 5 أصوات، النائبة محمد الجبلاوي 11 صوت. 

وكان قد ترشح علي منصبي وكيلي مجلس النواب 8 نواب وهم: المستشار أحمد سعد الدين نائب رئيس مجلس الدولة، والنائب سليمان وهدان، وكيل أول مجلس النواب السابق والرئيس الشرفي لحزب الوفد، والنائب محمد أبو العينين، والنائب محمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والنائبة فريد الشوباشي، والنائبة حنان عبدالمعنم، والنائبة سحر بشير معتوق، والنائب محمد أحمد الجبلاوي.

جدير بالذكر، أنه قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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