كيف وفرت الصحة و"تحيا مصر" لقاح كورونا مجانًا لمحدودي الدخل؟

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
لم تغفل وزارة الصحة عن محدودي الدخل، حيث تعاقدت مع صندوق تحيا مصر لتوفير تطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا ما يعنى توفير 4 ملايين جرعة لقاح.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تعاقد وزارة الصحة وتحيا مصر لتوفير لقاح كورونا لمحدودي الدخل مجانًا.

تعاقد لتوفير 4 ملايين جرعة لقاح:
وقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى ويمثلها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بروتوكول تعاون للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا ما يعنى توفير 4 ملايين جرعة لقاح.

حضر توقيع البرتوكول، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال محمد أمين.

تبرعات لتحيا مصر:
وكشف صندوق تحيا مصر، أنه استقبل تبرعات من رجال الأعمال بما يعادل 160 مليون جنيه، لشراء لقاحات كورونا لغير القادرين ومحدودي الدخل.

وتعاقدت مصر على 100 مليون جرعة لفوق عمر 18 سنة من عدة شركات منهم 40 مليون جرعة من اللقاح الصينى، و20 مليون جرعة من شركة إسترازينكا، و40 مليون جرعة من التحالف الدولى للقاحات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول علي لقاح فيروس كورونا، من خلال الرابط التالى: https:egcovac.mohp.gov.eg، لمن هم فوق سن 18 سنة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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