بالأرقام - إمام عاشور "الجوكر الجديد" الذي أنسى الزملكاوية سحر "فرجاني"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
علاء خليف
واصل إمام عاشور تألقه مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، وقاد الفريق الأبيض لتحقيق فوز ثمين على حساب المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة المحلية.

وجاء هدف إمام عاشور في شباك المصري البورسعيدي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 54 من زمن المباراة، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية قادته لصدارة بطولة الدوري المصري برصيد 16 نقطة متفوقًا بـ3 نقاط على غريمه التقليدي الأهلي والذي يلعب ضد الإنتاج الحربي مساء الليلة.

ورفع إمام عاشور رصيد أهدافه في بطولة الدوري المصري هذا الموسم إلى 3 أهداف ليتقاسم "وصافة" ترتيب الهدافين مع (محمد شريف، والتر بواليا، حسام حسن، أحمد سمير، مروان حمدي، عمر كمال)، خلف متصدر الترتيب محمود عبد المنعم كهربا صاحب الـ4 أهداف بالبطولة المحلية.

ماذا قدم إمام عاشور مع الزمالك؟

ولعب "عاشور" 22 مباراة مع الزمالك بواقع (16 مباراة بالدوري – 5 بكأس مصر – 1 بالدوري الممتاز)، بإجمالي دقائق لعب فعلية (1264 دقيقة)، سجل 5 أهداف، وصنع هدف وحيد، وحصل على بطاقتين صفراء، وبطاقة باللون الأحمر.

وخاض اللاعب الشاب 4 مباريات مع الزمالك في الموسم الحالي بإجمالي دقائق لعب فعلية 350 دقيقة، وسجل 3 أهداف، بواقع هدفين في شباك طلائع الجيش بالجولة السادسة من الدوري الممتاز، وهدف في مرمى المصري البورسعيدي في مباراة اليوم، وجاءت أهدافه الثلاث من تسديدات بعيدة المدى ليعلن نفسه "مدفعجي" جديد بالقلعة البيضاء.

إمام عاشور يُهدد فرجاني ساسي

تألق إمام عاشور مع الزمالك خلال المباريات الأخيرة بعث رسالة اطمئنان إلى مسئولي وجماهير القلعة البيضاء بشأن مركز خط الوسط بالفريق الأبيض في ظل غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي عن المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة الماضية على خلفية أزمة مماطلته في تجديد عقده مع الزمالك وفرض شروط مالية ضخمة للاستمرار مع الفريق.

وبدأ تجاه داخل الزمالك لعدم التجديد لفرجاني ساسي والاعتماد على إمام عاشور في منطقة وسط الملعب بجانب طارق حامد نجم الفريق، بالإضافة لوجود الثنائي محمود عبد العزيز "زيزو" العائد من الإصابة، ومحمد أشرف روقة والذي استعاد النادي خدماته هذا الموسم بعد إعارته في الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك مصير فرجاني ساسي خلال الأيام المقبلة بشكل نهائي، وتألق "عاشور" مع الفريق الزملكاوي جعل إدارة القلعة البيضاء في موقف قوة في المفاوضات مع اللاعب التونسي، حتى أن الجماهير تناست أزمة تجديد "ساسي" وأخذت تتغنى بـ"الجوكر" الجديد وأهدافه الحاسمة مع الفريق الأبيض.

ولعب فرجاني ساسي مباراتين مع الزمالك بالموسم الحالي بواقع 180 دقيقة لعب، صنع هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء.

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