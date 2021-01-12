محمد رمضان يروج لحفلته الجديدة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعلن الفنان محمد رمضان، أنه سيحيي حفل على طريقة "الأون لاين"، عبر احد التطبيقات، ولكن لم يحدد موعد الحفلة حتى هذه اللحظة.

حيث نشر محمد رمضان، مقطع فيديو يعلن فيه عن الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "هنتقابل ونغني أنا وجمهوري قريبا على تطبيق شادو".

في سياق منفصل، أعلن "رمضان" مؤخرًا أنه عاد لاستكمال تصوير مسلسله "موسى" الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021، حيث توقف التصوير لفترة بسبب المشكلة التي تعرض لها عندما نشر صوره مع ممثل إسرائيلي.

ويشارك في مسلسل "موسى" العديد من الفنانين أبرزهم عبير صبري، فريدة سيف النصر، سمية الخشاب، رياض الخولي، وغيرهم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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