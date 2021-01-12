كل ما تريد معرفته عن ترقيات العام الدراسى الحالى للمدرسين

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يخوض المعلمون خلال الفترة الحالية عدد من الإجراءات وذلك من أجل الترقية خلال العام الحالي، وفق الإجراءات التي تحددها وزارة التربية والتعليم وكذلك أكاديمية المعلمين.



فبراير.. فتح باب التسجيل:

ومن المقرر إتاحة تسجيل بيانات المعلمين للترقيات للعام الدراسى الجارى من قبل الاكاديمية المهنية للمعلمين خلال فبراير المقبل، بعد انتهاء فترة التصفيات أو الملحق الحالى الذى تم إتاحته خلال الأيام الجارية ويستمر حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك للمعلمين الذين لم يستوفوا شروط الصلاحية للحصول على الترقيات المطلوبة.



مطالب من الأكاديمية للمعلمين:

وطالبت الأكاديمية المهنية المعلمين المرشحين للترقي والذين لم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي حتى الآن، من خلال استيفاء الاختبارات أو تقديم إقرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفني أو استيفاء ملف الإنجاز وكافة متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.



وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين مسئولى الحكومة الإلكترونية في المدارس، بسرعة تسجيل قرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفني على التطبيق الإلكتروني المعدة لذلك على موقع http:academy.emis.gov.eg.



وأوضحت الأكاديمية المهنية أنه‏ على مديري أقسام وإدارات الإحصاء للإدارات والمديرية التعليمية سرعة تسجيل تقييم ملفات الإنجاز للمعلمين على موقع http:academy.emis.gov.eg.



مواعيد هامة تعلنها الأكاديمية:

وأشارت إلى أنه‏ تم فتح التقديم التقديم لتلك المتطلبات السابق ذكرها وتسجيلها إلكترونيا خلال المدة من يوم السبت 9 يناير 2021 وحتى الأحد 31 يناير الجارى.



وقررت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح باب التقدم للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين للحصول على شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة بداية من17يناير الجارى وذلك للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها والذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة حيث سيتم فتح الموقع الإلكترونى 17 يناير الجارى لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية لمن مضى على تعاقدهم سنة فى تاريخ 17 يناير الجارى ولاتتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 31 مايو 2021.



الأوراق المطلوبة للتقديم:

ونبهت الأكاديمية المهنية على المعلمين والذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوي الملف، صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين ونسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود وشهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية وإفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإنتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا وشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية التطبيقات ونظام التشغيل والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

