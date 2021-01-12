'الوطنية للإعلام': نقل افتتاح كأس العالم لكرة اليد عبر شاشة أون تايم سبورت 3

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:47 م
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
تنقل غدًا قناة أون تايم سبورت ٣، افتتاح الحدث الرياضي العالمي بطولة كأس العالم لكرة اليد، كما تذيع مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب شيلي.

وقد أنهت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وبالتعاون مع المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، كافه استعداداتها من كاميرات وسيارات البث،وكافة أطقم العمل لتغطية تلك الاحتفالية الرياضية العالمية، المُقامه على أرض مصر  ونقل كافه مباريات البطولة.

وتنقل قناة أون تايم سبورت 3، مساء غد الأربعاء، احتفالية افتتاح البطولة، ويعقبها إذاعة المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر في مواجهة منتخب تشيلي، ويقدم التعليق وتحليل كافة مباريات البطولة نخبة من المعلقين والمتخصصين في كرة اليد، وذلك لتقديم مشاهدة ممتعة ومتميزة للمشاهدين عبر قناة أون تايم سبورت ٣.

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