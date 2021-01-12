'الوطنية للإعلام': نقل افتتاح كأس العالم لكرة اليد عبر شاشة أون تايم سبورت 3

تنقل غدًا قناة أون تايم سبورت ٣، افتتاح الحدث الرياضي العالمي بطولة كأس العالم لكرة اليد، كما تذيع مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب شيلي.





وقد أنهت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وبالتعاون مع المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، كافه استعداداتها من كاميرات وسيارات البث،وكافة أطقم العمل لتغطية تلك الاحتفالية الرياضية العالمية، المُقامه على أرض مصر ونقل كافه مباريات البطولة.



