بريطانيا تتهم السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات بحق الإيجور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:55 م
الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانية
وكالات

اتهمت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات بحق الإيجور، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنه سيتم أضافة 11 شركة صينية إلى"القائمة الاقتصادية السوداء" في الولايات المتحدة بسبب عاملة بكين للإيغور.

 

وأفادت الوزارة بأنها ستضيف الشركة الصينية لتورطها فيما وصفته بانتهاك حقوق الإنسان بخصوص معاملة بكين للإيغور في شينغيانغ في غرب الصين.

 

وأوضحت أن الشركات المدرجة على القائمة السوداء متورطة بتشغيل الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة قسريا.

 

وبينت وزارة التجارة أن من بينها العديد من شركات المنسوجات، وشركتين قالت إنهما تجريان تحليلات جينية تستخدم لزيادة قمع الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لندن بريطانيا الصين الإيجور

أخبار تهمك

"عبدالعال" يغادر مبنى البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية

منذ 33 دقيقة

خاص.. تفاصيل جلسة شيكابالا مع نجوم الزمالك قبل لقاء المصري

منذ ساعة و نصف

بعد إصابته.. حكاية مفيد فوزي مع فيروس كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 7 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 6 ساعات

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

انتقاد حاد لوزير ماليزي بسبب زيارته معسكر مسلمي الإيغور في الصين

"صفقة مع التنين".. أردوغان يضحي بمسلمي الإيجور مقابل 26 مليار دولار

القوات شبه العسكرية الصينية تجري تدريبات لمكافحة الإرهاب في جبال شينجيانج

وزير الخارجية الأمريكي يهاجم الصين بسبب معاملتها الوحشية لـ"الأيجور"

الإيغور في مصر يكشفون لـ"الفجر" الحقيقة الكاملة لتعذيب المسلمين بالصين (فيديو)

تقرير أمريكي يدعو لفرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

02:35 م

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

02:38 م

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض