بريطانيا تتهم السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات بحق الإيجور

اتهمت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات بحق الإيجور، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنه سيتم أضافة 11 شركة صينية إلى"القائمة الاقتصادية السوداء" في الولايات المتحدة بسبب عاملة بكين للإيغور.

وأفادت الوزارة بأنها ستضيف الشركة الصينية لتورطها فيما وصفته بانتهاك حقوق الإنسان بخصوص معاملة بكين للإيغور في شينغيانغ في غرب الصين.

وأوضحت أن الشركات المدرجة على القائمة السوداء متورطة بتشغيل الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة قسريا.

وبينت وزارة التجارة أن من بينها العديد من شركات المنسوجات، وشركتين قالت إنهما تجريان تحليلات جينية تستخدم لزيادة قمع الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.