رئيس هيئة البريد يكرم موظف على أمانته وتفانيه في العمل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

كرم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد الموظف أحمد عطية حسن موزع بمنطقة بريد المنيا على امانته وإخلاصه وتفانيه في العمل و قام بتسليمه درع الهيئة وشهادة تقدير ومكافأة مالية وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية بالهيئة القومية للبريد.

 

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الزميل احمد عطية صورة مشرفة، ومثل يحتذى به وما قام به سلوك سوي يجب ان يتحلى به جميع العاملين مؤكداً على فخر البريد المصري بسلوكه المثالي وأمانته وتميزه بالعمل حينما قام بتسليم هذا المبلغ الكبير الي صاحبه دون تقاضي اي مبالغ مالية.

وجدير بالذكر ان الموظف احمد عطية حسن قد عثر على مبلغ مالي كبير يقدر بقيمة  ١٢٣٠٠٠ جنيه في موقف سمالوط بالمنيا فقام على الفور بنشر خبر عثوره على المبلغ على صفحات التواصل الاجتماعي وتابع النشر حتى توصل الي صاحب المبلغ وبعد ادلاء صاحب الحقيبة على مواصفاتها ومواصفات المبلغ الذي بداخلها سلم الزميل احمد عطية المبلغ كاملاً الي صاحبه ولم يقبل اي مكافأة حيث تبين ان صاحب المبلغ كان متوجهاً لإجراء عملية جراحية وعند وصوله الي وجهته اكتشف ان المبلغ قد فقد.

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