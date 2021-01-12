وفاة كاهن من إيبارشية سوهاج إثر أصابته بكورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
رحل عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأب المبارك القمص إرميا بشير كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج، عن عمر تجاوز ٦٩ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من ٢٣ سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولد الأب الراحل يوم ٤ يناير ١٩٥٢، وسيم كاهنًا في ٥ ديسمبر ١٩٩٧، ونال رتبة القمصية في ٢٣ مارس ٢٠١٣.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج في الثامنة من صباح اليوم بحضور عدد محدود من كهنة الإيبارشية.

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