قتلى باشتباك مسلح بين الشرطة وعصابة مخدرات في مكسيكو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:07 م
الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية
وكالات

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 أشخاص بينهم شرطي في مدينة مكسيكو، جراء اشتباك بالسلاح الناري.

 

وبحسب صحيفة "الفينانسياريو" المحلية، أطلقت النيران ببلدة "فياغران" بولاية "غواناخواتو" بين الشرطة وعناصر تابعة لعصابة "خاليسكو نيو جينيريشن" المحلية لتجارة المخدرات.

 

كما أطلِقت النيران من عدة سيارات تابعة لعصابة "خاليسكو" باتجاه رجال الشرطة بالقرب من حي "سانتا روزا دي ليما" الذي يُعتبر مركز قيادة كارتل المخدرات المذكور.

 

وانتهى الاشتباك بإصابة شرطي بجروح خطيرة، لفظ أنفاسه الأخيرة على إثرها في المستشفى، فيما قُتِل 9 من أفراد العصابة، كما اعتُقل 3 أِشخاص مشبوهين، وتمت السيطرة على متفجرات وأسلحة نارية وعربات تعود للعصابة خلال العملية.

 

ويذكر أن عصابة "خاليسكو"، التي توصف بشديدة العنف، تعتَبر الجناح المسلح لكارتل "سينالُوَا". وصنفت واشنطن قائدَها "المانْتشُو" في مارس 2020 على رأس قائمة المجرمين المطلوبين في الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر خطرا، مع عرض مكافأة بـ 10 ملايين دولار لكل من يأتيها برأسه أو يساعدها على القبض عليه.

 

 

 

 

 

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